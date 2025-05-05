На Львівщині батько посадив за кермо малолітню доньку: його притягнули до відповідальності

На Львівщині правоохоронці притягнули до відповідальності 28-річного чоловіка, який посадив за кермо автомобіля свою малолітню доньку.

Поряд з дівчинкою в автівці перебував її молодший брат.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на якому видно, як чоловік садить за кермо автомобіля свою маленьку доньку. На ролику такоє чути, як батько дає дівчинці настанови стосовно водіння.

На передньому пасажирському сидінні в цей час перебуває малолітній хлопчик. Обоє дітей не пристебнуті ременями безпеки.

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Коли дитина рушила з місця, то чоловік почав кричати, щоб вона зупинилася, але дівчинка швидко їде вперед, а батько залишається стояти посеред дороги.

Діти не постраждали та не потрапили у ДТП.

Стосовно 28-річного батька дітей поліцейські винесли постанову за частиною 2 статті 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Ювенальна поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

"Хочемо наголосити: відповідальне батьківство – це не лише турбота, а й приклад", – зауважили у поліції.

Раніше ми розповідали, що в одній із автошкіл Японії водіям дозволили сісти за кермо після вживання алкоголю, щоб показати небезпеку водіння напідпитку.