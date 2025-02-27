Чи можуть водії отримати штраф, якщо не зупинилися під час хвилини мовчання? Пояснення юристів

Щодня о 9:00 в Україні оголошують хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять про загиблих.

Попри те, що правила дорожнього руху не забороняють рух автівок у цей час, поліція може тимчасово зупиняти транспорт.

Чи можуть водії отримати штраф за ігнорування загальнонаціональної хвилини мовчання – розповіли в "Безоплатній правничій допомозі".

За словами юристів, наразі в Україні не передбачені штрафи за ігнорування хвилини мовчання.

Утім їх можна отримати за:

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недотримання вказівок регулювальника;

проїзд на заборонений сигнал світлофора;

відмову зупинитися на вимогу правоохоронців.

Розмір штрафу залежить від порушення, додали в організації.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора або невиконання вимог регулювальника водій змушений буде сплатити 510 гривень.

За нехтування вимог поліцейського зупинитися передбачений штраф 153 гривні або позбавлення водійський прав на строк від 3 до 6 місяців.

Водночас раніше у Київській міській державній адміністрації заявляли, що у громадському транспорті столиці оголошуватимуть хвилину мовчання, проте рух зупиняти не будуть.

Нагадаємо, над впровадженням хвилини мовчання в Україні працювала загибла бойова медикиня та медійниця Ірина Цибух, яка отримала звання Героя України. Вона була переконана, що цей ритуал дає змогу почати день із вдячності полеглим захисникам.