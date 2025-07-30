Побили школяра з інвалідністю та зняли це на відео: на Львівщині поліціянти покарали групу підлітків

На кривдників або їхніх батьків склали адмінпротоколи

В одному із сіл Львівщини група з дев’яти підлітків побила однолітка з інвалідністю. Подію зняли на відео, яке опублікували в соцмережах.

Правоохоронці встановили, що участь у знущанні зі школяра взяли діти віком від 13 до 16 років, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Фото: Поліція Львівщини/Facebook

За даними правоохоронців, у побитті 16-річного хлопця взяли участь троє дівчат та троє хлопців. Потерпілого підлітка обстежили – у нього не виявили тілесних ушкоджень.

Усіх нападників опитали в присутності батьків або законних представників.

РЕКЛАМА:

На 16-річного хлопця, який брав участь у побитті, склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 173-4 КУпАП – булінг учасника освітнього процесу. Санкція передбачає штраф або громадські роботи до шістдесяти годин.

На батьків інших кривдників також склали протоколи за частиною четвертою тієї ж статті. Дорослим загрожує штраф до 3400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів) або громадські роботи до шістдесяти годин.

Раніше на Київщині правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з твариною. Кілька дітей знущалися з кота та знімали процес на відео.