Знімали колотнечу на відео: поліція розслідує бійку підлітків у електричці на Київщині

На Київщині поліція розслідує бійку двох дівчат

У місті Вишневе на Київщині двоє дівчат-підлітків вчинили бійку у вагоні електрички. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

Як розповіли поліцейські, відео, на якому між двома дівчатами відбувається бійка, виявили в одному з Telegram-каналів.

На ролику можна почути, як підлітки обзивають одна одну та завдають ударів ногами та руками.

Водночас за кадром чути сміх та нецензурну лайку тих, хто знімає бійку на відео. Удари були такої сили, що в однієї з учасниць випало пасмо волосся. Спочатку дівчат просять зупинитися, а в кінці лунає заклик одну з них "добити повністю".

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Правоохоронці зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі триває перевірка. Поліція встановлює причетних до події. Після цього ситуації нададуть правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині побили юнака з інвалідністю. Одній із організаторок нападу оголосили підозру.