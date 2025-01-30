На Львівщині підліток впав у річку з моста заввишки 15 метрів: він у лікарні

На Львівщині підліток впав у воду з моста

У місті Стрий, що на Львівщині підліток впав з моста висотою близько 15 метрів у річку.

Його госпіталізували, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

У середу, 29 січня, до ДСНС надійшов виклик про те, що хлопець 2011 року народження впав з моста у річку.

У коментарі для "УП. Життя" у ГУ ДСНС у Львівській області розповіли, що коли рятувальники прибули на місце події, підліток перебував у воді та потребував допомоги медиків.

"Рятувальники транспортували травмованого юнака на ношах до карети швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні", – сказали у пресслужбі.

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У коментарі для "УП. Життя" речниця поліція Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що хлопець впав у воду з власної необережності. Наразі поліцейські спілкуються з підлітком, щоб з’ясувати всі обставини події.

Також редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Стрийської районної лікарні та очікує на відповідь.

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