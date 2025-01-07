Вистрибнув з вікна: поліція Одещини розслідує обставини загибелі 16-річного юнака

На Одещині 16-річний хлопець вистрибнув з вікна

На Одещині 16-річний підліток вистрибнув з вікна під’їзду, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки.

Хлопцю викликали "швидку", але дорогою до лікарні він помер, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 6 січня близько 13-ої години в одному з населених пунктів Таврійської територіальної громади.

"Місцева жінка повідомила в поліцію, що біля багатоповерхового будинку, у якому проживає, виявила травмованого юнака.

Попередньо поліцейські встановили, що підліток, який мешкав у Чорноморську з бабусею, вистрибнув з вікна під’їзду, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки", – розповіли у поліції.

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Наразі встановлюють обставини трагічної події. Окрім того, вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Раніше ми розповідали, що у Києві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у доведенні до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки.