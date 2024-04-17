На Львівщині підлітки побили дівчину: поліція встановила фігурантів

Поліція встановила, що дівчині, яка завдала ударів, 16 років, постраждала ж на рік від неї молодша.

16 квітня у Telegram-каналі міста Стрий, що на Львівщині, з'явилося відео бійки п'ятьох підлітків. На ньому видно, як одна з дівчат б'є свою ровесницю кулаками, а коли та падає на землю – продовжує завдавати їй ударів ногами та руками, зокрема по голові.

На каналі, який розмістив 14-секундне відео, стверджують, нібито внаслідок інциденту постраждала дівчина отримала травми, зокрема й ушкодження обличчя.

Поліція Львівської області повідомила, що подія відбулася 9 квітня в місті Стрий на вулиці Бобикевича.

Причетних уже встановили. За даними правоохоронців, дівчині, яка завдавала ударів, 16 років, а потерпіла на рік молодша від неї. Обоє – мешканки Стрия.

Триває опитування учасників події і вирішується питання правової кваліфікації події.

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