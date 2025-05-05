На Львівщині вдруге судили лікаря-нарколога, який підробляв рецепти і виписував ліки померлим пацієнтам

На Львівщині вдруге судили лікаря, який підробляв рецепти на ліки

На Львівщині вдруге судили лікаря-нарколога, який підробляв і виписував рецептурні бланки на сильнодіючі заспокійливі та снодійні препарати для померлих пацієнтів.

Про це йдеться у вироку Бродівського районного суду Львівської області від 29 квітня 2025 року.

Як пише Zaxid.net, йдеться про лікаря-нарколога Сергія Лиховода, який понад 20 років працює у поліклінічному відділенні Бродівської центральної міської лікарні.

Чоловіка вже не вперше судили за подібні злочини. Минулого року суд визнав його винним у підробленні близько 80 рецептів на придбання препаратів на померлих людей.

Тоді йому призначили умовне покарання з річною забороною займатися діяльністю, пов’язаною з обігом сильнодіючих лікарських засобів.

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Тепер же у матеріалах справи йдеться про 27 рецептів на сильнодіючі лікарські засоби, які лікар-нарколог умисно підробив протягом 2023 року. Зокрема, в рецептурних бланках він вказував неправдиві дані про хворих. Чоловік зазначав відомості про пацієнтів, які вже померли або виїхали за кордон.

Чоловік вчинив кримінальні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; пособництво у незаконному придбанні сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; пособництво у незаконному придбанні сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб).

На судовому засіданні лікар-нарколог визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному.

Суд призначив йому покарання у вигляді іспитового строку на 1 рік та стягнути кошти, пов’язані із залученням експертів (майже 30 тисяч гривень).