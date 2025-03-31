Помер після лікування карієсу: в Тернополі через смерть однорічного хлопчика судитимуть двох лікарів

До суду скерували обвинувальний акт щодо стоматолога-хірурга та анестезіолога з Тернополя. Їх звинувачують у тому, що після медичної процедури у 2023 році у них помер однорічний хлопчик.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що батьки однорічної дитини звернулися за консультацією до лікаря-стоматолога однієї з міських лікарень у серпні 2023 року. Медичний працівник виявив у маленького пацієнта множинний карієс зубів, тому його скерували на операцію під наркозом.

"Хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини, наявності [в неї] попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом", – додали в прокуратурі.

Під час досудового розслідування також встановили, що медичні працівники не провели консультацій з іншими лікарями, хоча результати аналізів дитини "свідчили про наявність запальних процесів в організмі".

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Оперативне втручання для лікування карієсу провели 13 листопада 2023 року. Під час процедури в пацієнта почав падати тиск крові, тому його доправили в реанімаційне відділення. Зрештою хлопчик помер.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті дитини стала гостра легенево-серцева недостатність.

У грудні 2024 року правоохоронці повідомили про підозру анестезіологині, яка брала участь в операції. У січні 2025 року підозру отримав лікар-стоматолог.

Тепер правоохоронці завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт щодо медичних працівників до суду. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків при лікуванні дитини – злочин, передбачений частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу.

Фото: ГУНП в Тернопільскій області Фото: ГУНП в Тернопільскій області

Лікарям загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нещодавно схожий випадок трапився в Києві, де під час прийому в стоматолога помер семирічний хлопчик. Попередньо причиною смерті стала зупинка серця дитини після того, як йому ввели анестезію.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.