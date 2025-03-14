На Львівщині затримали злочинця-рецидивіста через зґвалтування неповнолітньої дівчини

У місті Борислав, що на Львівщині, затримали неодноразово засудженого чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Суд обрав для рецидивіста запобіжний захід – тримання під вартою.

Як зазначено в Єдиному реєстрі судових рішень, ввечері 1 березня 2025 року чоловік помітив на вулиці у Бориславі незнайому дівчину-підлітка та почав її переслідувати.

У матеріалах справи йдеться, що зловмисник схопив потерпілу, затягнув за господарські приміщення та повалив на землю, щоб вона не чинила опору.

Дівчині вдалося вивільнити одну руку, схопити уламок шиферу та вдарити нападника по голові. Вона намагалася втекти, але чоловік знову накинувся на потерпілу, зваливши її з ніг.

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Дівчина благала відпустити її та запропонувала срібні кільця та прикраси. Чоловік погрожував фізичною розправою та зґвалтував неповнолітню.

Спочатку потерпіла не повідомила про злочин ані поліції, ані батькам. Але коли матір побачила синці на тілі доньки, та усе розповіла.

У судовій ухвалі наведені слова підозрюваного у зґвалтуванні, який заявив, що того вечора був п’яний, а дівчина – "ще п’яніша від нього". Дівчині, за його припущеннями, було 18-19 років. Він стверджує, що нічого протиправного не вчиняв, а свої прикраси вона йому віддала, можливо, через те, що злякалася.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

У судовій ухвалі зазначено, що чоловік був неодноразово судимий через грабіж і загалом провів у місцях позбавлення волі 15 років.