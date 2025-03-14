Обіцяв пригостити пивом: у Києві затримали чоловіка, який зґвалтував двох неповнолітніх хлопців

У Києві затримали чоловіка, який заманив і зґвалтував двох хлопців-підлітків

У Києві затримали чоловіка, який заманив у квартиру двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував їх.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 42-річний чоловік запросив двох хлопців 14 та 15 років до квартири своєї матері, в якій ніхто не проживає. Він запропонував підліткам пригостити їх пивом.

У квартирі підозрюваний напоїв хлопців горілкою, показав порнографічне відео та зґвалтував їх.

Лише через добу підлітки розповіли про це батькам, які й звернулись до правоохоронців.

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Чоловіка знайшли та повідомили йому про підозру у зґвалтуванні неповнолітніх – частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без можливості внести заставу.

Нагадаємо, на Волині до 15 років ув’язнення засудили 34-річного чоловіка – його визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки та нанесенні їй тілесних ушкоджень середньої важкості.