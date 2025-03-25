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На Львівщині знайшли тіло 16-річної дівчини з Одеси, яку шукали понад тиждень

Вікторія Андрєєва — 25 березня, 15:44
На Львівщині знайшли тіло 16-річної дівчини з Одеси, яку шукали понад тиждень
Попередньо, на тілі дівчини не виявили ознак насильницької смерті
olegda88/Depositphotos

Зниклу безвісти 16-річну Анастасію Парфенову знайдено мертвою на Львівщині.

Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

"Тіло неповнолітньої дівчини виявили на території Львівської області. Попередньо, без ознак насильницької смерті", – зазначили правоохоронці.

Тіло неповнолітньої скерували на експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають.

Дівчина зникла ще 13 березня – вона пішла з дому в Одесі і не повернулася. До поліції мати дівчини звернулася лише вночі 22 березня.

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Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині розшукали зниклого трирічного хлопчика. Йому вдалось вижити завдяки тому, що вночі він грівся об собаку.

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