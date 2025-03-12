На Вінниччині розшукали зниклого трирічного хлопчика: він ніч грівся об собаку

У Чернівцях на Вінниччині трирічний хлопчик непомітно для дорослих вийшов за межі помешкання та зник. Дитину знайшли наступного ранку в яру неподалік – малюк провів ніч, гріючись об собаку.

Повідомлення про зникнення хлопчика правоохоронці отримали ввечері 11 березня, розповіли в Головному управлінні поліції Вінницької області.

Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області

Того дня трирічний Остап гостював у бабусі і непомітно для неї вийшов за межі двору, слідуючи за собакою. До пошуків хлопчика залучили майже пів тисячі правоохоронців, рятувальників, прикордонників, військовослужбовців та небайдужих місцевих.

Під час рятувальної операції території неподалік ретельно обстежували, зокрема за допомогою дронів, тепловізорів та службових собак.

РЕКЛАМА:

Дитину знайшли зранку 12 березня в яру на місцевому звалищі – Остап опинився за декілька кілометрів від домівки бабусі. Виявилося, що хлопчик провів ніч під дощем разом із чотирилапим, через якого загубився.

"Поруч із хлопчиком був його вірний друг – пес Барбос, який не залишав його ні на хвилину та грів увесь цей час", – додали поліціянти.

Завдяки теплу тварини Остап мав відносно задовільний стан здоров'я. Під час огляду медичні працівники діагностували в нього переохолодження і доправили в лікарню.

Нагадаємо, в липні 2024 року на Львівщині розшукали 11-річну дівчинку, яку вважали зниклою протягом тижня. Непритомну дитину виявили в лісовому масиві і передали медикам.