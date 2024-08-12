На Марсі помітили "русалку": фіолетова хвиля на планеті може бути доказом існування життя на ній

Фіолетова хвиля на поверхні планети може бути ознакою життя на Марсі

Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило зображення дивовижного звивистого фіолетового утворення на поверхні Марсу, яке своїм виглядом нагадало вченим русалку.

Фіолетову хвилю серед червоних, коричневих і сірих барв поверхні Марсу зафіксував апарат ExoMars Trace Gas Orbiter під час прольоту в 2022 році.

Як пише Spaсe, утворення розташоване у висохлому руслі річки на півдні планети, в регіоні під назвою Terra Sirenum, що в перекладі з латинської мови означає "Море сирен".

"Фіолетова луската хвиля привернула увагу нашого космічного апарата під час польоту. Це лише оптична ілюзія – на Марсі немає міфологічних русалок або морів", – зазначили в ESA.

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Виявилося, що ця фіолетова аномалія насправді є відкладеннями хлоридних солей – це вдалося визначити завдяки камері Color and Stereo Surface Imaging System. Вона робить кілька знімків одного й того ж місця з різних кутів, що дозволяє створити детальну 3D-модель рельєфу. Це допомагає вченим краще вивчати топографію і геологічні процеси на Марсі.

Фіолетовий відтінок хвилі надають мінерали, багаті на хлор. Вони вказують на те, що колись на Марсі була вода. Через відсутність магнітного поля атмосфера планети поступово розвіювалася, поглинаючи більшу частину води. Коли вона зникала, залишалися мінеральні відкладення, які можна побачити сьогодні.

Залишки солей можуть свідчити про те, що колись на Марсі було життя.

"Дуже солоні води могли стати притулком для життя на Марсі. Висока концентрація солі дозволяє воді залишатися рідкою навіть при температурі до -40ºC.

Відкладення хлоридів і їхній зв’язок із рідкою водою роблять такі місця, як Terra Sirenum, ідеальними для досліджень майбутніх космічних місій, що шукатимуть ознаки життя", – зазначили в Європейському космічному агентстві.

Нагадаємо, що науковці пропонують розпилити в атмосфері Марсу дрібні частинки із заліза чи алюмінію, схожі на блискітки. Очікується, що це допоможе підвищити температуру поверхні планети і зробити її більш придатною для виживання людей.