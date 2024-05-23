В Україну з допомогою Катару повернули ще 13 дітей

Семеро дітей повернулися з ТОТ, ще шестеро – з РФ.

На підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 13 дітей. Вони раніше перебували на тимчасового окупованих частинах країни або були вивезені в Росію.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини.

За словами омбудсмена, історії повернених українських дітей різняться. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив РФ, деякі – просто мріяли про повернення.

15-річна дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Дмитра Лубінця, підлітка втратила будинок після того, як туди влучив російський танк. Вони з мамою були вимушені шукати прихистку в тамтешній церкві, де дитина згодом отримала поранення голови.

Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

Лише після численних спроб виїхати на підконтрольну Україні територію родина нарешті змогла досягти мети.

"Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", – ідеться в повідомленні.

Омбудсмен зазначив, що до повернення дітей долучився Офіс Уповноваженого, інші державні органи України та Держава Катар.

Нагадаємо, раніше до України повернули шістьох дітей віком від 5-ти до 12-ти років.