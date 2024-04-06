На Київщині селяни протестували через будівництво меморіального кладовища: в уряді відреагували

На акцію в селі Мархалівка виходили кілька десятків людей

Національне військове меморіальне кладовище збудують на території Гатненської громади на Київщині. Однак мешканці села Мархалівка протестують, заявляючи, що це нібито спричинить забруднення ґрунтових вод та знищення лісу, повідомляє Суспільне.

Селяни влаштували протест 5 квітня.

Водночас Патронатна служба Азову вбачає у мітингах російський слід та маніпуляції, а в уряді заявляють, що побоювання – безпідставні.

"Жителі села Мархалівки виступають проти будівництва Національного військового меморіального кладовища через те, що вони начебто протестують проти вирубки лісу, бояться зникнення та забруднення води у місцевості, а також – проти сусідства з меморіальним комплексом.

Ми не звинувачуємо учасників мітингу, але вбачаємо чіткі маніпулятивні та провокаційні заяви вочевидь інспіровані ФСБ Росії. Спекуляції та скандали саме на темі поховання військових справа рук російських агентів", – зазначили у Патронатній службі.

Вони також закликали цивільних переглянути свою позицію та підтримати процес будівництва меморіального комплексу на знак пошани військових, які віддали життя за Україну та право мирно жити у власній державі.

Реакція Патронатної служби "Азову"

На акцію в селі Мархалівка виходили кілька десятків людей. Вони заявили, що для створення Меморіального кладовища начебто знищують ліс-молодняк і це вплине на екосистему.

До мітингувальників приїхали урядовці та представники місцевої влади, щоб переконати жителів у безпеці поховань.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький заперечує аргументи проти зведення військового кладовища.

"Проєкт зведення Національного військового кладовища вивчався й аналізувався фахівцями. Зокрема, інститутом екології. Той проєкт, який представлений, він не знищить смарагдову мережу", – стверджує урядовець.

Нагадаємо, на Національному військовому меморіальному кладовищі мають право бути поховані всі військовослужбовці, які захищали Україну з 2014 року.

В Україні тривалий час не могли визначитись з локацією Національного військового меморіального кладовища.

Спершу його планували збудувати в урочищі "Лиса Гора" в Києві, однак активісти та уряд виступили проти.

Наступною пропозицією стала Биківня на Київщині. Рада навіть підтримала законопроєкт, який передбачав розташування цвинтаря там. Це місце підтримували й рідні загиблих героїв, але президент Володимир Зеленський так і не підписав цей документ.

У 2023-му Кабінет міністрів дозволив збудувати меморіальне кладовище у селищі Гатне, але рідні полеглих Героїв були категорично проти.

На початку грудня 2023 року парламент підтримав законопроєкт щодо будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища, який передбачає, що місце розташування кладовища має визначати Кабмін.

У березні 2024-го погодили локацію – біля Південного кладовища у Гатненській громаді на Київщині.