Національне військове меморіальне кладовище не завдасть шкоди екології – заступник директора

Національне військове меморіальне кладовище "не завдасть жодної шкоди" екології та буде побудоване на безпечній відстані від навколишніх сіл.

Про це заявив заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко у коментарі ВВС Україна.

За його словами, ділянка поблизу села Гатне, що неподалік від Києва, є державною власністю. Тому рішення про виділення землі під військове меморіальне кладовище ухвалила Київська обласна військова адміністрація.

Він додав, що для уникнення непорозумінь проводилися зустрічі з громадськістю та зі старостами навколишніх сіл.

Як зазначив Старущенко, крематорій побудують за європейськими стандартами й на достатній відстані від навколишніх сіл.

"Будь-який вплив на екологію виключається", – стверджує він.

Перші поховання планують розпочати до кінця цього року. Вони повністю фінансуватимуться за державний кошт.

Ярослав Старущенко заявив, що на території меморіального кладовища вшанують пам’ять усіх захисників без винятків.

"На території Національного кладовища буде збудований музейний комплекс, і там будуть встановлені меморіальні таблички з іменами усіх без винятку героїв. І тих, хто буде похований на цьому кладовищі, і тих, хто вже спочиває на малій батьківщині, і ти, чий прах розвіяний над Дніпром. Абсолютно усіх", – розповів він.

Нагадаємо, у 2022 році Національне військове меморіальне кладовище планували створити в урочищі "Лиса Гора", однак активісти виступили проти через статус заповідної зони.

Згодом увага змістилася на Биківню, де вже розміщений Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Однак Володимир Зеленський так і не підписав відповідний закон.

У серпні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт будівництва меморіального кладовища поблизу села Гатне, що неподалік від Києва.

У березні 2024 року це місце затвердили офіційно.

Згодом Міністерство у справах ветеранів повідомило, що на Національному військовому меморіальному кладовищі ховатимуть військовослужбовців, які захищали Україну та брали участь в міжнародних операціях з підтримки миру, ветеранів АТО й ООС, кавалерів орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та "Золота зірка".