"Я живий!": В Одесі фото живого військового помістили на муралі памʼяті загиблих

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили мурал пам’яті загиблих студентів і випускників, які віддали свої життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

На одному з фото себе упізнав чинний військовий Олексій Стеценко. У закладі освіти перепросили та пообіцяли розібратися у ситуації, йдеться в дописі вишу у Facebook.

"Я живий! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали, коли я й далі продовжую служити Україні. Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб,які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал", – наголосив Олексій Стеценко.

Керівництво вишу перепросило у коментарях.

"Особу, яка допустила цю жахливу, неприпустиму помилку, буде притягнуто до відповідальності, а фото негайно видалять з Муралу та з офіційних повідомлень на сторінках університету в соціальних мережах", – зауважили в навчальному закладі.

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