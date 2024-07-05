Мурали повертаються: у Києві затвердили порядок створення, збереження і демонтажу стінописів

Мурал на Подолі, що символізує вдячність військовим, створили навесні 2023 року

У четвер, 4 липня, Київська міська рада затвердила порядок нанесення муралів на будівлі столиці. Завдяки цьому має виникнути прозорий механізм мистецького оформлення міського середовища. Рішення підтримали 79 депутатів.

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Про це йдеться на сайті Київської міськради.

За словами голови комісії з питань культури Вікторії Мухи, в документі зазначені механізми нанесення муралів, їх збереження та утримання, варіанти демонтажу. Крім того, прописані процедури, за якими вирішуватимуть доцільність нанесення розписів у міському просторі.

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"Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, яка визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, сприятиме гармонізації нових стінописів з міським середовищем та дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини", – наголосила Вікторія Муха.

Також міськрада має створити комісію з питань погодження ескізів та локацій для нанесення муралів. Її члени розглядатимуть концепцію, актуальність і соціальний вплив малюнків, також обґрунтування вибору локації та "гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст". Комісія складатиметься з 11 осіб – 5 представників міської влади і 6 незалежних експертів.

"Додамо, порядком передбачено, що в місті не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини, та муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України, а також рекламу", – підсумували у повідомленні.

Що було не так з київськими муралами

Наприкінці 2023 року в столиці тимчасово заборонили створювати будь-які стінописи. Як тоді зазначила ініціаторка проєкту, депутатка Київміськради Євгенія Кулеба, у місті ставало дедалі більше муралів, що порушують правила благоустрою. Стінописи створювали без погодження з відповідними органами та мешканцями будинків, а законодавство не могло врегулювати це питання.

Ставлення до стінописів серед містян більшою мірою загострилося через скандал з художницею Євгенією Фуллен. Раніше вона створювала мурал нібито з героями твору Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері". Пара, що обіймається, за словами авторки, символізувала вдячність Франції за їхню військову підтримку.

Мешканці обурилися, коли вона почала наносити зображення на історичну будівлю 1903 року за адресою Січових Стрільців, 31. Жителі викликали поліцію і зупинили роботи. Тоді Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов’язав її стерти стінопис за власний кошт.

Після цього випадку опублікували петицію про призупинення створення нових муралів у столиці, а також про створення прозорого механізму затвердження ескізів.

Акт про адміністративне порушення не зупинив художницю, згодом вона почала малювати ескіз тієї ж картини на іншому будинку – модерністській будівлі українського архітектора Едуарда Більського. Роботи також вдалося зупинити через вчасний публічний розголос активістів.