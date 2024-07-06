Найвищий табір Евересту заполонило до 50 тонн сміття: на очищення знадобляться роки

На фото – сміття на Евересті в 2018 році

Найвищий табір дорогою до вершини Евересту – Південний сідло – завалений тоннами сміття, на прибирання високогірного місця можуть знадобитися роки. Також на висоті майже 8 тисяч метрів знаходять замерзлі тіла альпіністів.

З часу першого підкорення вершини в 1953 році тисячі альпіністів піднялися на Еверест, після чого на горі почало накопичуватися сміття, інформує AP.

Незважаючи на успішне вивезення урядом Непалу з вершини 11 тонн сміття, чотирьох тіл та скелета, у найвищому таборі досі може бути від 40 до 50 тонн відходів.

Останнім часом уряд Непалу вживав заходів для того, аби змусити підкорювачів гір більше турбувалися про довкілля. Зокрема, в альпіністів брали грошові депозити, які повертали за умови спуску із власним сміттям.

Ситуація покращилася, але відходи, які накопичилися протягом попередніх десятиліть, досі залишаються лежати в снігах.

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За словами члена групи з прибирання гори Анга Бабу Шерпа, на перевалі Південне сідло, що на висоті майже 8 тисяч метрів, найбільшу частину сміття становить залишене в попередні роки.

"Сміття, яке там залишилося, – це переважно старі намети, деякі харчові упаковки та газові балончики, кисневі балони, пакети для наметів і мотузки, які використовувалися для підйому та зв’язування наметів", – додав Анг Бабу Шерпа.

На думку Шерпи, на такій великій висоті альпіністи надавали перевагу виживанню над прибиранням, що й призвело до накопичення сміття.

Після цьогорічного сезону сходжень команда солдатів Непалу та народу шерпа працювали протягом тижнів, аби очистити ділянки гірського хребта.

Як зазначає Анга Бабу Шерпа, роботі перешкоджали погодні умови, адже в Південному сідлі рівень кисню значно менший, ніж нормальний, а вітер і температура можуть різко змінюватися. Час від час групі доводилося спускатися нижче, аби перечекати негоду.

"Нам довелося чекати гарної погоди, коли сонце розтопило крижаний покрив. Але тривале очікування за дуже низького рівню кисню просто неможливе", – пояснив чоловік.

Ще одним непростим завданням виявилося відкопати вмерзлі в лід тіла та сміття. За словами Бабу, під час операції команді знадобилося два дні, аби дістати одне з тіл, що замерзло в положенні стоячи глибоко в снігу.

Інше тіло виявили на висоті 8400 метрів – на його транспортування до табору витратили 18 годин. Загиблих передали до навчальної лікарні університету Трібхуван у столицію Непалу Катманду для ідентифікації.

З 11 тонн зібраного сміття частину, яка придатна до розкладення, команда вивезла в найближчі села, решту – доставили для переробки.

"Найстарішими відходами, які ми отримали, були акумуляторні батареї для ліхтариків 1957 року", – сказав Сушіл Хадга з агентства Agni Ventures, яке займається переробкою сміття.

Нагадаємо, напередодні початку весняного сезону сходжень на Еверест Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити кількість дозволів для сходжень на гору.

Цією ухвалою суд відреагував на стурбованість альпіністів через забруднення схилів та умови безпеки.