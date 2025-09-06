На Національному військовому меморіальному кладовищі вже поховали 17 невідомих військових

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК), яке відкрили 29 серпня, вже провели почесні поховання 17 військових, імена яких наразі не встановлені.

Про повідомили у НВМК.

"Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу, передбаченого Статутом Збройних Сил України, із дотриманням військових почестей. Воїнів супроводжували почесна варта, салютна група, духовенство, представники Збройних Сил України, Міністерства у справах ветеранів України, Київської обласної військової адміністрації та громадськості.

Ті, чиї імена поки що не встановлені, відійшли у вічність не наодинці, а з пошаною, молитвою та у присутності побратимів і співвітчизників", – розповіли у НВМК.





Водночас агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство у справах ветеранів повідомило, що за тиждень на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих захисників. "УП. Життя" звернулася за уточненням даних до Мінвету і наразі очікує на відповідь.

Нагадаємо, перші поховання 5 невідомих військових здійснили 29 серпня у присутності президента Володимира Зеленського.

На території НВМК наразі завершили будівництво першого пускового комплексу першої черги меморіального кладовища. Там доступні 6 тисяч місць із запланованих 120-130 тисяч. Зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

Родини загиблих військових можуть звертатися в адміністрацію НВМК для організації поховання на відведених секторах, або колумбаріях. На НВМК можна ховати учасників бойових дій (зокрема, Героїв України, повних кавалерів орденів), ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, воїнів-миротворців), а також видатних борців за незалежність України у XX столітті.

Також меморіальне кладовище вже відкрите для відвідування.