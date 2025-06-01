На Одещині чоловік зґвалтував собаку: тварину передали волонтерам, а кривднику загрожує 8 років тюрми

Активісти повідомили, що в селі Майори на Одещині чоловік вчинив сексуальні дії щодо собаки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з твариною, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі, кажуть у поліції області.

Про випадок знущання з собаки в одному з населених пунктів Одещини розповіла зооволонтерка Сніжана Бугрік. Волонтерка стверджує, що 22-річний кривдник тварини разом зі своїми спільниками неодноразово вчиняли сексуальне насильство над собаками. Як доказ вона опублікувала відео інциденту.

За словами жінки, на місце викликали правоохоронців, але протягом доби після повідомлення про злочин поліціянти нібито не відкрили кримінального провадження і не вилучили постраждалу тварину.

Згодом в Головному управлінні Національної поліції Одещини повідомили, що за фактом знущання з собаки відкрили кримінальне провадження. Щодо чоловіка розпочали розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

За словами Сніжани Бугрік, правоохоронці зрештою вилучили собаку – його під опіку взяла волонтерка.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили "волонтерку", яка брала тварин на перетримку, але чотирилапі в неї помирали.