В Одесі двоє підлітків залізли на вантажний вагон: обидва загинули від удару струмом

В Одесі двоє підлітків віком 16 і 13 років залізли на вантажний вагон потяга та зазнали удару струмом.

Трагедія сталася 9 березня ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі.

Старший хлопець 2008 року народження загинув одразу, а молодшого госпіталізували у важкому стані й намагалися врятувати, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згодом у поліції Одеської області повідомили, що другий хлопець помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок" і встановлюють обставини події.

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Юнаки раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців, а їхні сімʼї не перебували на обліках у поліції та соціальних службах.

Поліціянти вкотре закликали дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг.

"Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані", – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше смертельні розваги забрали життя двох підлітків віком 14 і 15 років на Рівненщині. Вони також вилізли на вагон вантажного поїзда, де їх вдарило струмом.

Також струм забрав життя 14-річного хлопця, який виліз на електропотяг на Київщині.