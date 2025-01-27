На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом: підліток у лікарні

На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом

На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах електропотяга, схопився за струмоприймач і зазнав ураження струмом.

Його госпіталізували, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, виклик щодо інциденту надійшов до поліції 26 січня о 15:28 від чергового залізничної станції "Бобрик". Той повідомив про травмування підлітка.

У той день декілька хлопців їхали електропотягом "Київ-Ніжин". Під час руху потяга вони пішли до міжвагонного тамбура. Один із них виліз на дах вагона.

Підліток взявся рукою за струмоприймач і його вразило струмом. З опіками тіла його ушпиталили до лікарні у Броварах.

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Поліцейські розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У поліції Київщини закликали батьків дбати про безпеку дітей та роз'яснювати їм про небезпеку розваг на залізниці.

Раніше ми розповідали, що на Рівненщині двоє підлітків вилізли на дах вантажного потяга, де їх вдарило струмом.