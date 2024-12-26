У Києві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у доведенні до самогубства хлопця своєї падчерки

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Київські правоохоронці повідомили про підозру в доведенні до самогубства та грабежі 37-річному жителю Кіровоградської області.

Після спілкування з ним 18-річний юнак кинувся з 9-поверхівки, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

Хлопець наклав на себе руки в червні 2024 року. Правоохоронці з'ясували, що самогубство відбулося незадовго після спілкування хлопця, який навчався в Києві, з вітчимом його 14-річної дівчини.

Під час досудового розслідування з'ясували, що 37-річний чоловік побачив на телефоні своєї падчерки фото інтимного характеру з її хлопцем. Після цього він приїхав у столицю та розшукав юнака.

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Під надуманим приводом чоловік запросив хлопця на зустріч, під час якої протягом двох годин принижував його, звинувачував у зґвалтуванні, розповсюдженні порнографії.

Також житель Кіровоградської області погрожував хлопцеві своєї падчерки кримінальною відповідальністю та вимагав негайно поїхати з Києва.

"Щоб прочитати переписку хлопця та видалити фото, чоловік силою відібрав у нього телефон. Після цього змусив юнака повідомити пароль від телефону.

З його номера він телефонував рідним, знайомим і дискредитував молодого чоловіка, усвідомлюючи, що такі дії травмують 18-річного хлопця", – розповіли в прокуратурі.

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Пізніше чоловік змусив юнака облитися зеленкою і збрити волосся на голові.

У поліції кажуть: після скоєного фігурант поїхав додому, а "доведений до відчаю" хлопець стрибнув з 9 поверху житлового будинку.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в доведенні до самогубства (частина 1 статті 120 Кримінального кодексу) та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу).

Правоохоронці завершили досудове розслідуванні і скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Кривднику загрожує до 10 років позбавлення волі.

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