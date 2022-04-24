В Одесі під обстрілами загинули жінка, її 3-місячна донька та мати

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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24 квітня 2022

Унаслідок російських обстрілів Одеси 23 квітня загинули піарниця Валерія Глодан та її 3-місячна донька.

Про трагедію розповіла подруга загиблої жінки у Facebook, додавши, що також загинула матір Валерії.

"Не можу повірити. Ми не були прямо друзями, але товаришували, це точно. Були колегами півтора року, тісно співпрацювали з цією чудовою, щирою та доброю дівчиною. 

У неї ж донька зовсім маленька. Була. Три місяці. І вона не вижила. Невимовно шкода. Хочеться кричати та лізти на стінку", – пише вона.

 Валерія та її донька. Фото: Юрій Глодан

Чоловік Валерії – Юрій Глодан опублікував фотографії свої дружини та доньки. У момент обстрілу його рідні залишилися вдома, а він вийшов у магазин, тому зміг врятуватися.

"Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!", – написав він.

 Чоловік Валерії – Юрій разом із донькою. Фото: Юрій Глодан

Валерія родом із Херсону, із початку війни засуджувала російську агресію та підтримувала українських волонтерів.

В останньому дописі в Instagram жінка опублікувала розповідь про війну і закликала зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Донька Валерії. Фото: Юрій Глода

Нагадаємо, 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила протиповітряна оборона, однак ще дві поцілили в багатоповерхівку та військовий об’єкт. Від цього загинули 8 людей та 18 поранено.

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