Правоохоронці з'ясували обставини смерті дитини, тіло якої знайшли в морозилці в Одесі

Правоохоронці розповіли, що однорічна дитина, тіло якої знайшли в морозилці в одній з квартир Одеси, зазнала опіків, але дорослі не звернулися по допомогу до медиків. Пізніше мати хлопчика та її співмешканець намагалися приховати смерть малюка.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Незадовго до смерті хлопчик отримав термічні опіки кількох ділянок тіла, через що втрачав свідомість і мав порушення дихання. Однак 18-річна матір померлого хлопчика та її 44-річний співмешканець вчасно не звернулися до лікарів.

Через відсутність медичної допомоги дитина померла. Однак остаточну причину смерті маляти має встановити судово-медична експертиза.

Правоохоронці стверджують, що дорослі намагалися приховати смерть хлопчика.

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"Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру", – пояснили в поліції.

Матері померлого хлопчика повідомили про підозру в злісному невиконанні батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною та залишенні її в небезпеці – злочини, передбачені статтею 166 та частиною 3 статті 135 та Кримінального кодексу.

Її неодноразово судимому співмешканцю інкримінують залишення дитини в небезпеці та наругу над тілом померлого – злочини, передбачені частиною 3 статті 135 та частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу.

Обом дорослим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

Наразі 2-річна старша сестра померлого хлопчика перебуває в одному з місцевих медичних закладів, де її обстежують. Ймовірно, її матір позбавлять батьківських прав.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які незадовго після народження сина залишили його в сумці посеред вулиці.