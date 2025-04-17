На Одещині матір побила однорічного сина: через травми дитина померла

У Березівському район Одещини помер однорічний хлопчик, який потрапив до лікарні з численними травмами. Матір дитини затримали за звинуваченням у побитті.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Напередодні дитину в непритомному стані привезла до лікарні його 26-річна матір. Медики діагностували у хлопчика забій головного мозку та застарілі переломи плечової та ліктьової кісток.

Його матір пояснила стан сина тим, що той "забився, впавши з ліжка". Зрештою дитина померла.

"У ході проведення слідчих заходів поліціянти викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав", – додали правоохоронці.

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Жінку затримали і повідомили їй про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України — завдання тяжких тілесних ушкоджень. Поліціянти зауважили, що їй загрожує "чималий термін ув'язнення".

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах розслідування правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має встановити точну причину смерті дитини.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку, яка навмисно проколола голкою око своєму трирічному сину. Через це хлопчик осліп на одне око.

