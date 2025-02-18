На Тернопільщині засудили жінку, яка навмисно проколола голкою око своєму 3-річному сину

На Тернопільщині жінка навмисно проколола око медичною голкою своєму 3-річному синові. Матір засудили до понад семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у листопаді 2019 року жінка разом із сином перебували в медичному закладі. Лікарі підозрювали в хлопчика інфекційне захворювання, але коли діагноз не підтвердився жінка навмисно пошкодила очне яблуко сина. Для цього вона використала медичну голку.

Через ушкодження хлопчик осліп на одне око. Про дії матері медичні працівники повідомили правоохоронцям.

"Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною, тобто такою, що усвідомлювала свої дії й могла керувати ними", – додали в прокуратурі.

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Суд визнав жінку винною в заподіянні умисних тілесних ушкоджень своєму синові, вчиненому способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину – злочин, передбачений частиною 2 статті 121 КК України.

Матір засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі.

Наразі її сином опікується інша родина. Суд також задовольнив позов про стягнення витрат на лікування хлопчика та моральної шкоди на 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку лютого в Одесі в морозилці в одній із квартир знайшли тіло однорічної дитини.

Правоохоронці з'ясували, що хлопчик помер після того, як отримав термічні опіки кількох ділянок тіла, але дорослі вчасно не звернулися до лікарів.