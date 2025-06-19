На Одещині знайшли мертвою семирічну дівчинку, що зникла безвісти

На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти семирічну дівчинку Соломію Тарасюк.

Поліція вже працює з чоловіком, який, ймовірно, причетний до смерті дитини, повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Відомо, що семирічна Соломія Тарасюк зникла ввечері 18 червня. Дівчинка взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.

Близько 7 години ранку наступного дня поліція опублікувала повідомлення про розшук дитини із закликом допомогти з пошуками.

Соломію Тарасюк цілий день шукали правоохоронці та волонтери. Надвечір 19 червня поліція повідомила, що дівчинку знайшли мертвою.

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"Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який, ймовірно, причетний до смерті дитини. Всі деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі на Івано-Франківщині другу добу поспіль тривають пошуки п’ятирічного хлопчика, який загубився під час прогулянки у лісі.