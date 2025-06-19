Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика

До операції з пошуків дитини залучили понад три сотні людей

Під час прогулянки в лісі на Івано-Франківщині зник п’ятирічний Кирило. Хлопчик перебував там разом із матір’ю, однак опинився за межами її поля зору та не повернувся додому.

За дві доби пошукової операції працівники спецслужб та небайдужі місцеві обстежили приблизно 850 гектарів території, однак Кирила досі не знайшли.

Про це повідомили в обласних управліннях Державної служби з надзвичайних ситуації та Національної поліції.

За даними правоохоронців, п’ятирічний Кирило загубився 17 червня близько 18 години, коли прогулювався в лісовому масиві разом зі своєю матір’ю. Хлопчик має зріст близько 105 сантиметрів, худорляву тілобудову та коротке світло-русяве волосся.

У день зникнення був одягнений у штани зеленого кольору та рожевий светр з капюшоном. Дитина має розлади аутистичного спектра та не розмовляє.

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До пошуків хлопчика залучили 361 волонтера, рятувальника, поліціянта та нацгвардійця.

Фото: ГУНП в Івано-Франківській області Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

Станом на ранок 19 червня вдалося обстежили близько 850 гектарів території, з яких 780 гектарів – ліс. Фахівці перевірили щонайменше дві водойми поблизу, однак пошуки на окремих ділянках проводять повторно.

У ході операції використовують безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами, а також працюють водолазно-рятувальні групи та кінологи зі службовими собаками.

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"Правоохоронці закликають усіх громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування дитини, невідкладно повідомити на спецлінію 102 або за номерами: 067 497 17 87, 097 983 21 32, 067 336 27 75 та 066 989 75 15", – наголосили поліціянти.

Нагадаємо, наприкінці квітня на Тернопільщині розшукали трирічну дівчинку, яка пішла з дому в напрямку лісу і загубилася. Виявилося, що дитина пройшла 10 кілометрів до сусідньої області.