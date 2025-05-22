ОДА: На окупованій Луганщині зачинять понад 100 шкіл через відсутність дітей

На тимчасово окупованій частині Луганської області цього року планують закрити понад 100 шкіл. Основною причиною називають нестачу учнів.

Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко.

Попри публічні заяви про нібито повернення мешканців на захоплені території, окупаційна "влада" визнає: у багатьох містах і селах школи залишаються порожніми.

Як кажуть підконтрольні Росії джерела, ліквідацію закладів погодила "батьківська спільнота".

Нагадаємо, за даними ОВА, на окупованих територіях Луганщини росіяни замість канікул намагаються запровадити "військову підготовку" дітей.

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Також старшокласникам пропонують підписувати контракт з російською армією, обіцяючи гроші й соцпакет.

Раніше ми розповідали, як росіяни спотворюють свідомість дітей через освіту на окупованій Херсонщині.