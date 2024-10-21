ОДА: На окупованій Луганщині старшокласникам пропонують гроші й соцпакет за контракт з армією РФ

На ТОТ Луганщини вчителі агітують старшокласників підписувати контракт з армією РФ – ОДА

На окупованій Луганщині старшокласникам пропонують підписувати контракт з російською армією.

За це їм обіцяють гроші та соціальний пакет, повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

За даними ОДА, такі пропозиції школярі Старобільщини отримують від вчителів.

Місцеві старшокласники за рік-два підпадуть під призов, однак педагоги наполягають саме на контракті. Цю форму військової служби вони називають "фінансово вигідною".

"Наполягають отримати кошти та йти безпосередньо на фронт, де росіянам потрібна значна кількість піхоти", – кажуть в ОДА.

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Також повідомляють про нові методи для виявлення чоловіків призовного віку на Луганщині. Зокрема, через відкриття осередків "Батьки Росії".

До цієї "організації" доєднуються через телеграм-бот, вказавши особисті дані, зокрема і про дітей. Далі цю інформацію передають до військкоматів, кажуть в ОДА.

Такі територіальні відділення вже розпочали роботу в Кадіївці та Станиці Луганській. На черзі – Сіверськодонецьк.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області, проводячи для них вишколи.