На окупованій Луганщині критична ситуація з ліками: люди шукають їх через оголошення на під’їздах

На території Луганщини, яку росіяни окупували у 2022 році, склалася критична ситуація з ліками. Там немає централізованої доставки медикаментів, тож люди шукають медичні препарати через оголошення на під’їздах.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в ефірі "Суспільне новини".

За його словами, медицину та фармацевтику на окупованих територіях росіяни знищили ще на початку 2022 року. Тоді окупанти роздавали людям ліки, лише коли це приїжджали знімати пропагандистські ЗМІ.

"Зараз агресор нічого не відбудовує, а ситуація з постачанням ліків стала ще більш важкою, тому що у людей за цей час, звісно, стало менше грошей. Пенсіонери вже не мають змоги оплачувати доставки тих препаратів, які потрібні", – каже Лисогор.

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За його словами, Інтернету та зв’язку у більшості населених пунктів немає. Тому в тимчасово окупованому Рубіжному люди, які не можуть знайти необхідні ліки, клеють на під’їздах оголошення про те, що комусь з мешканців потрібні певні медикаменти.

"Є якісь волонтери, напевно, які щось довозять. Але організованого доступу до ліків на теперішній час на території близько 60 кілометрів від лінії зіткнення немає. Це дуже велика проблема, й ворог ніяк не збирається її вирішувати", – зазначає голова ОВА.

У Луганській ОДА також розповідали, що у 2023 році в "ЛНР" не використали 99% коштів, які мали спрямувати на ліки, передбачені програмою реімбурсації. Їх люди мали отримати за пільговими рецептами, зокрема, безкоштовно.

"Не використали, бо не схотіли. Через бездіяльність місцевого "мінздраву" населення, яке упродовж багатьох років ставало учасником програми реімбурсації, вимушене було купувати необхідні для життя медичні препарати за власний кошт. Вибору їм не залишили", – кажуть в ОДА.

Нагадаємо, про те, що на окупованих територіях великий дефіцит ліків, а РФ блокує спроби їх доставити, ми писали ще в червні 2022 року.