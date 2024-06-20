"Оговтуються від пережитого жаху": в Україну з окупації повернули ще 10 дітей

Із тимчасово окупованих територій Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути ще десятьох українських дітей.

Їхні родини прийняли рішення покинути домівки для того, аби вберегти життя і майбутнє маленьких українців, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час перебування в російській окупації діти стали свідками жахів агресора. За словами повернутих, самопроголошена влада розгорнула на тимчасово непідконтрольних Україні територіях масштабну примусову мобілізацію.

Омбудмен Лубінець Дмитро Омбудмен Лубінець Дмитро Омбудмен Лубінець Дмитро

"Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку", – розповідає омбудсмен.

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Також без російського паспорта окупанти не дозволяли їм навіть отримати медичну допомогу.

Батьків примушували віддавати дітей до російських шкіл, де задля пропаганди учнів щопонеділка змушували виконувати гімн РФ.

Декому вдавалося навчатися в українських освітніх закладах, але такі родини ризикували тим, що в них відберуть дітей.

Наразі маленькі українці та їхні родини в безпеці. Фахівці вже зафіксували злочини, свідками чи постраждалими від яких вони були.

Як повідомити про зникнення дитини?

Дмитро Лубінець нагадує, у випадку відсутності інформації про місце перебування дитини її законний представник має звернутися до Національної поліції України за номером 102.

Якщо ж відомо про те, що дитину вивезли до Росії чи вона перебуває на тимчасово окупованих територія, слід додатково повідомили про це Офіс Омбудсмана.

Контакти гарячої лінії для дзвінків у межах України – 0 800 50 17 20, для звернення з-за кордону – 044 299 74 08 або за електронною адресою [email protected].

Раніше ми розповідали про повернення до України 16-річного підлітка, якого тітка вивезла до РФ та проти його волі оформила йому громадянство країни-агресорки.