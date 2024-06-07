В Україну з окупації повернули ще трьох дітей

Оновленко 07.06.24 о 17:58

Про повернення 5-річної Аріни із Запорізької області, 8-річного Тихона з Харківщини та 10-річної Софії з Донеччини розповіла благодійна організація Save Ukraine та голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Остання операція з порятунку маленьких українців була особливо складною через ретельну перевірку документів, яку росіяни проводили на кожному блокпосту.

"Навіть такі моменти не перешкоди. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", – написали в Save Ukraine.

У коментарі "УП. Життя", пресслужба організації розповіла, що дівчата виїжджали на підконтрольну Україні територію з батьками, а Тихон – із бабусею, яка є його опікуном.

На опублікованому відео – Аріна та її мама, яких розділила повномасштабна війна.

"Для мами кожен день був боротьбою за повернення дитини, захищаючи її від небезпеки на окупованій території. Розлука була довгою і важкою, але завдяки наполегливості і підтримці волонтерів дитина знову з'єдналася з матір'ю", – розповіли у Save Ukraine.

Тихон усе життя прожив із бабусею на Херсонщині. Після окупації частини регіону хлопчик був змушений відвідувати школу, де активно насаджували російську пропаганду.

Щопонеділка школярів змушували виконувати гімн РФ, однак Тихон розповідав бабусі, що завжди імітував спів, відкриваючи рота. Пізніше бабуся не пускала до школи хлопчика по понеділках.

Найстарша дівчинка, Софія, народилася після того, як частину Донеччини окупували російські війська. Незважаючи на те, що вона майже ніколи раніше не бачила український стяг, дитина після поверненя дуже йому зраділа.

"Діти почуваються прекрасно. Наразі вони перебувають у нашому реабілітаційному центрі. Коли їх зустріли волонтери, то відчули себе як вдома.

Софія дуже хоче вивчити українську мову і піти в українську школу", – додають благодійники.

За даними організації, за весь час діяльності команді вдалося повернути додому 359 українських дітей.

Нагадаємо, 2 червня на Миколаївщину повернули п’ять вихованців Новопетрівської спеціальної школи. У 2022 році російські військові силоміць депортували дітей до Краснодарського краю.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар благодійної організації Save Ukraine.