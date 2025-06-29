"Кожне життя важливе": на Полтавщині рятувальники витягли з-під завалів двох собак після нічної атаки

На Полтавщині внаслідок комбінованої атаки в ніч на 29 червня під завалами пошкодженої будівлі в пастці опинилися двоє собак.

Рятувальники витягли тварин з-під руїн після того, як почули слабке скавучання, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Працівники служби змогли дістати двох наляканих та виснажених собак з-під завалів попри те, що існував ризик обвалу стіни поруч.

Тварин передали ветеринарам, які проведуть огляд і нададуть їм потрібну медичну допомогу.

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"Кожне життя важливе", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня Росія здійснила комбінований обстріл українських міст, використавши 477 ударних БпЛА, десятки крилатих та балістичних ракет та інші засоби повітряного нападу.

Внаслідок атаки постраждав об’єкт інфраструктури в Миколаєві, підприємства у Запоріжжі та Кременчуцькому районі Полтавщини та приватні господарства Івано-Франківщини.

У Харкові безпілотник влучив у дах багатоповерхівки в "одному з найбільш постраждалих житлових масивів" міста.

А в Смілі на Черкащині пошкоджено три дев'ятиповерхівки та суттєво зруйновано місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

Вибухи лунали у Львові, а в столиці працювали сили ППО.