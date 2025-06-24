"Смугастий герой": у Києві з-під завалів врятували кота, який пробув там 10 годин

Оновлено 24.06.2025 о 13:58

У Києві з-під завалів будинку, який постраждав від атаки РФ у ніч на 23 червня, витягнули великого смугастого кота. Під руїнами він провів там десять годин.

Зараз пухнастик перебуває у ветеринарній лікарні, повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

Як розповіли зоозахисники, вночі, коли росіяни атакували Київ чотирилапий підійшов до своєї миски з їжею. У ту мить пролунав вибух: настала темрява, а кота з головою накрило уламками.

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Домашній улюбленець десять годин перебував під завалами.

"Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх. Його врятувало те, що господар точно знав, де кіт мав бути в момент атаки. Рятувальники дістали його з-під уламків бетонної стіни та перекриттів у чітко вказаному місці", – розповіли у Команді порятунку тварин.

Котика врятувало те, що господар точно знав, де кіт мав бути в момент атаки Kyiv Rescue Animal Group

У коментарі для "УП. Життя" у Kyiv Rescue Animal Group розповіли, що кота дістали 23 червня із зруйнованої п'ятиповерхівки у Шевченківському районі. Він проживав із своїми господарями на третьому поверсі.

Чотирилапий отримав контузію та мінну-вибухову травму. Наразі його життю нічого не загрожує. Його власники теж вижили.

Окрім смугастого героя, з-під руїн квартир вдалося врятувати ще чотирьох котів. Усі вони мали господарів, які їх шукали, навіть попри те, що дехто з власників перебував у лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. Пошкоджені об’єкти у різних районах столиці.

Зокрема у Шевченківському районі міста обвалилась частина житлового будинку. Там загинули 9 людей. Серед них – 11-річна дівчинка та її мама.

Внаслідок обстрілу загинуло подружжя, у яких залишився син-школяр, а також працівники компанії Dormeo – пара Володимир Мосєйчук та Анна Павлік. Вони були родом із Житомирської області.

Окрім того, постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Kyiv Rescue Animal Group.