На Полтавщині чоловіка підозрюють у вбивстві 2-річної дитини: на її тілі виявили сліди насилля

На Полтавщині затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві дитини

На Полтавщині 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дворічної доньки своєї співмешканки. Дитина зникла два дні тому. Після тривалих пошуків правоохоронці знайшли її тіло.

Підозрюваного вже затримали, повідомляють Офіс Генерального прокурора та Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Трагедія сталася 22 лютого у селищі Решетилівка. У той день дитина зникла. Відповідне повідомлення надійшло до поліції.

"На її пошуки негайно задіяли максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини, громадськість, а також кінологів зі службовими собаками та криміналістичну лабораторію.

Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства", – розповіли у поліції Полтавської області.

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Утім тіло дворічної дівчинки знайшли за місцем проживання – у приміщенні літньої кухні. На ньому виявили ознаки насильницької смерті.

У скоєнні злочину підозрюють 27-річного співмешканця матері дитини. Його затримали та повідомили про підозру.

Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Фігуранту загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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