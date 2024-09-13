Сексуальне насилля над підлітком на Полтавщині: 10 поліцейських покарали, з них 2 – звільнили

На Полтавщині звільнили двох поліцейських, які займалися справою про згвалтування 12-річного хлопчика на пляжі

Поліція Полтавської області завершила службове розслідування щодо неналежного виконання обовʼязків поліцейськими у справі про згвалтування палицею 12-річного хлопця на пляжі в Котельві.

За результатами розслідування 10 поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності. Двох з них, зокрема начальника місцевого відділу поліції, звільнили, повідомила поліція Полтавщини.

Службове розслідування тривало з 30 серпня і мало на меті перевірити, як діяли поліцейські, які мали гарантувати безпеку в цьому районі.

Як повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець, батьки постраждалого хлопчика раніше зверталися до правоохоронців у Котельві зі скаргою про зґвалтування, однак поліціянти притягли батьків двох неповнолітніх кривдників до адміністративної відповідальності за "хуліганські дії".

ВІДЕО ДНЯ

Після публічного розголосу та втручання Уповноваженого з прав людини прокуратура ініціювала службове розслідування щодо поліцейських, які займалися справою про побиття та зґвалтування неповнолітнього.

"Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати", – зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов після завершення службового розслідування.

Правоохоронці наголосили, що принцип доброчесності є основою їхньої діяльності, і робота над удосконаленням контролю за дисципліною триватиме.

Нагадаємо, 30 серпня в соцмережі зв’явився допис, в якому жінка повідомила про випадок сексуального насилля над дитиною на Полтавщині, який стався в червні 2024 року.

Жінка натрапила в інтернеті на відео, на якому троє доросліших хлопців били й ґвалтували палицею 12-річного.

Батьків двох неповнолітніх кривдників притягли до адміністративної відповідальності за "хуліганські дії". Їм призначили штраф у розмірі 850 та 1190 гривень.

Після публічного розголосу та уваги Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження, але не за зґвалтування, а за сексуальне насилля.

Нещодавно поліція Полтавщини повідомила про підозру у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем двом фігурантам.