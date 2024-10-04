На Буковині двоє чоловіків розстріляли собак: загибель тварин розслідує поліція

У селі Чагор, що в Чернівецькій області, двоє чоловіків на автомобілі розстріляли двох собак та поїхали з місця події. Внаслідок отриманих поранень тварини померли.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Кароліна Маришева розповіла, що відповідне звернення надійшло до поліції від 43-річної місцевої мешканки 3 жовтня.

"Жінка розповіла, що 28 вересня виявила факт жорстокого поводження з собаками: їдучи в авто двоє чоловіків здійснили у нмх декілька пострілів. На жаль, врятувати тварин не вдалося", – каже Кароліна Маришева.

Наразі поліцейські встановлюють деталі злочину.

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"Правоохоронці обстежили територію, вилучили записи з камер відеоспостереження та здійснюють низку процесуальних заходів, щоб з’ясувати обставини та встановити осіб, причетних до скоєння злочину", – зауважують в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

На інцидент відреагували й у зоозахисній організації UAnimals. Там розповіли, що у тілах собак за допомогою рентгену виявили предмети, схожі на дріб та кулі.

"У волонтерки та опікунки собак є відео злочину та контакт власника автомобіля. Разом із сусідами волонтерка хоче притягнути до відповідальності зловмисників і написала заяву до поліції", – наголошують зоозахисники.

В UAnimals закликають не бути байдужими та звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення жорстокого поводження з тваринами. Зразок заяви можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у липні мешканець Хмельницького викинув собаку з дев’ятого поверху. Внаслідок падіння тварина загинула.