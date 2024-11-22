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У Києві винесли вирок жінці, яка викинула з вікна свого 18-річного кота

Анна Коваленко — 22 листопада, 15:32
У Києві винесли вирок жінці, яка викинула з вікна свого 18-річного кота
Фото ілюстративне. Жінка визнала свою провину в суді
Фото: lkoimages/Getty Images

У Києві суд визнав винною та засудив 56-річну жінку, яка викинула власного кота з 8 поверху.

Жінці призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2024 року киянка викинула з вікна свого 18-річного кота на прізвисько Персик. Тоді жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Від отриманих травм тварина померла.

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"Зазначені події відбувались вдень, внаслідок чого свідками жорстокого поводження стали сусіди та випадкові перехожі", – додали в прокуратурі.

У суді киянка визнала свою провину та розкаялася у вчиненому.

За обвинувальним вироком, жінку визнали винною в жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом, що призвело до загибелі – це злочин, передбачений частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу.

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Жінці призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Наприкінці серпня 2024 року правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який стріляв у безпритульного собаку в Одесі.

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