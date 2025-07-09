На Київщині чоловік до смерті побив дружину: поліція повідомила йому про підозру
У Володарській громаді Київської області під час сімейної сварки 32-річний чоловік жорстоко побив свою дружину.
Від отриманих травм жінка померла на місці, повідомили в поліції Київщини.
За попередніми даними, конфлікт між подружжям стався у них вдома. Під час суперечки чоловік вдарив 35-річну жінку по обличчю і вона впала на підлогу. Після цього зловмисник продовжив бити її ногою в живіт.
Медики, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілої.
Поліція затримала чоловіка. У його крові виявили 0,9 проміле алкоголю.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування триває.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Раніше у Києві чоловік побив і пограбував жінку, яку запросив на побачення.