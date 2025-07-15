На Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив своїх матір і брата

На Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив літню матір та молодшого брата під час конфлікту.

Трагедія сталась у Василькові на подвірʼї будинку 13 липня, повідомляє поліція Київської області.

"Правоохоронці встановили, що між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт. У ситуацію втрутилася мати, ставши на захист молодшого сина.

Аби помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною, облив рідних та за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події", – кажуть поліціянти.

Потерпілих доставили до медичного закладу. Медики діагностували у жінки та її сина опіки тіла різного ступеню. На жаль, від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.

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Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх для проведення експертиз. Потім зловмисника затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 – замах на кримінальне правопорушення; п. 1 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство двох або більше осіб; та ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство.

Зловмиснику загрожує 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік до смерті побив дружину, а водій таксі намагався викрасти 6-річну дитину.

Також на Одещині спіймали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7-річної дівчинки.