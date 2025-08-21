На Рівненщині чоловік заколов собаку вилами: за справу взялася поліція

У селі Глинне на Рівненщині 49-річний чоловік убив вилами безхатнього собаку через те, що той намагався вкрасти кроля. Місцева жителька зняла на відео момент, коли кривдник несе вулицею тварину на сільськогосподарському знарядді.

Про випадок розповіли в зоозахисній організації UAnimals та Головному управлінні Національної поліції Рівненщини.

Правоохоронці дізналися про випадок із соцмереж, де поширювали відео чоловіка та мертвого пса. Згодом вдалося знайти чоловіка, що потрапив на ролик.

Виявилося, що 49-річний житель села Глинне обурився через дворового пса, який нібито їв його домашню птицю. Якось чоловік побачив, що пес витягнув із клітки свійського кроля, через що "розізлився".

"Він схопив вила, зайшов на територію сусідського господарства, куди втік чотирилапий та проштрикнув його. Це побачила дівчина, яка проживає в оселі та зняла частину інциденту на відео", – поділилися в поліції.

На ролик потрапив момент, коли чоловік "на вилах поніс закопувати" собаку, кажуть активісти.

"Ми впевнені, що жодна жива істота не заслуговує на смерть через голод та природну поведінку. А людина, що вбила собаку, обов’язково має бути покарана", – вважають в UAnimals.

Волонтери заявили, що авторка ролика нібито отримувала погрози вбивством від рідних односельця.

У коментарі для "УП. Життя" начальниця відділу комунікації поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила, що заяви жінки щодо погроз не отримували.

При спілкуванні з правоохоронцями місцевий житель зізнався у скоєному та показав місце, де поховав тварину.

Тіло пса дістали у присутності ветеринара та відправили на експертизу. Через випадок у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами.

За словами Юстицької, раніше чоловіка не притягували до відповідальності за подібне. Наразі йому загрожує покарання у вигляді від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині поліціянти розслідують убивство 72-річним чоловіком сусідського собаки з рушниці.