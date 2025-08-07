Не захотіла повертати хазяїну: на Київщині жінка викинула з вікна собаку, якого підібрала на вулиці

На Київщини жінка викинула собаку з четвертого поверху. Фото ілюстративне

На Київщини жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху. Незадовго до цього вона підібрала його на вулиці.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Інцидент стався 6 серпня в селищі Немішаєве Бучанського району.

42-річна місцева жителька підібрала собаку на вулиці та вирішила залишити його собі. Коли справжній власник дізнався, де перебуває його улюбленець, то прийшов до неї за твариною.

Жінка відмовилася відчинити двері, після чого викинула собаку з вікна четвертого поверху.

Внаслідок падіння чотирилапий не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною – частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає такі варіанти покарання:

обмеженням волі на строк від 1 до 3 років;

позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернополі 38-річний чоловік викинув з вікна восьмого поверху собаку породи кокер-спаніель. Тварина травмувалася, але вижила.