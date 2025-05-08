На Рівненщині мікроавтобус збив жінку на велосипеді: потерпіла вважає, що поліція покриває водія

На Рівненщині мікроавтобус збив 28-річну дівчину, яка їхала на велосипеді

У селі Даничів на Рівненщині мікроавтобус збив 28-річну велосипедистку Анастасію Кравчук. Внаслідок зіткнення дівчина серйозно травмувалася та майже місяць провела у лікарні.

На її думку, поліція покриває винного та ігнорує докази. Про те, що сталося, Анастасія детальніше розповіла на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі для "УП. Життя" Анастасія розповіла, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня.

Разом зі своєю п’ятимісячною дитиною жінка приїхала погостювати до мами у Даничів. У той день Анастасія вирішила поїхати до магазину на велосипеді. Коли на зустріч їй виїхав автомобіль, відбулося зіткнення.

Дівчина стверджує, що сильно вдарилася об лобове скло автівки, тож знепритомніла. Про те, що сталося далі, знає зі слів рідних.

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За даними поліції Рівненщини, за кермом перебував 22-річний мешканець Житомирщини. Юнак не був у стані алкогольного сп’яніння, зазначили правоохоронці.

"Після зіткнення з хати вибігли моя мама та сестра. Вона почала все фотографувати, документувати та записувати. Так ми дізналися, що автомобіль належить агрофірмі "Фаворит‑Агро", – пригадує постраждала.

Дівчина вдарилася головою до лобового скла поліція Рівненщини

Анастасія повідомила, що на місце події відразу прибули "швидка допомога" та поліція. Також там перебували нібито представники агрофірми. Як стверджує постраждала, вони спілкувалися з поліцейськими у невимушеній формі.

"Вони сміялися та жартували з поліцією. Це бачила моя сестра, яка й зробила фото після того, як мене забрала "швидка".

Спершу мене доправили до лікарні в Корці, а згодом – до нейрохірургії в Рівному", – зазначає дівчина.

Анастасія зателефонувала на лінію "102" та сповістила поліцію, що продовжила лікування в іншому медзакладі, утім там кажуть, що повідомлення про це не отримували ні від потерпілої, ні від її адвоката.

"Так само після завершення лікування не надали відповідних документів, аби провести ще одну експертизу. Натомість [постраждала] опублікувала ці медичні документи у соцмережі.

Слідчій надали лише документи після лікування у першому медзакладі, за якими і було проведено експертизу", – йдеться у коментарях під дописом поліції Рівненщини.

В Анастасії діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови, обличчя, тулуба, кінцівок та грудної клітки, а також перелом підлопаткової ямки і травму коліна.

Після ДТП Анастасію госпіталізували Анастасія Кравчук Facebook

У Головному управлінні Національної поліції у Рівненській області зауважують, що отримані велосипедисткою травми відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я.

Понад три тижні вона провела у лікарні. Дівчина досі оговтується від пережитого та через травми не може взяти свою дитину на руки.

На думку Анастасії Кравчук, поліція не має наміру розслідувати ДТП, а просто намагається закрити справу.

"Мій чоловік – військовий – вирвався зі служби і приїхав до мене. Він неодноразово телефонував слідчій Ользі Юхніч, просив врахувати повне лікування та нові обстеження. У відповідь – мовчання.

А потім прийшла постанова про відмову визнати мене потерпілою. Попри тяжкі травми. Попри медичні довідки. Попри очевидну вину водія, на якого вже накладено адміністративне стягнення", – розповідає 28-річна Анастасія.

Дівчина звернулася до адвоката, щоб встановити справедливість, а також додала, що має намір звертатися до Рівненської обласної прокуратури.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі ГУ НП у Рівненській області розповіли, що наразі триває досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Його проводять "повно та об’єктивно за процесуального керівництва прокуратури".

"Оскільки 28-річна костопільчанка продовжила лікування в іншому медзакладі, поліцейські скерували до суду клопотання щодо вилучення медичних документів з лікарні.

Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертиз. За їх результатами ухвалять процесуальне рішення", – зазначили у поліції.