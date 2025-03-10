У Києві засудили водія, який на пішохідному переході збив 14-річну дівчину та втік з місця ДТП

Автівка водія, який збив неповнолітню дівчину, виявили у дворі його будинку

У Києві суд виніс вирок водієві, який в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчину та залишив її без допомоги.

33-річного чоловіка засудили до 4 років ув'язнення та позбавили права керувати транспортними засобами на 5 років.

Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався 18 листопада 2024 року на вулиці Дашкевича в Києві, коли водій автомобіля Seat Toledo скоїв наїзд на дівчину, яка йшла по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.

Після цього чоловік поїхав з місця пригоди, залишивши травмовану дитину без допомоги. Свідки події викликали правоохоронців і "швидку допомогу".

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Внаслідок ДТП дівчина отримала ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована до лікарні "Охматдит".

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Як повідомляла в коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, за декілька годин правоохоронці знайшли і затримали водія. Виявилося, що він мешкав у будинку неподалік від місця ДТП. "Драгер" показав у водія 2,3 проміле алкоголю.

"Так як підозрюваного вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень, то прокурори клопотали за взяття його під варту", – зазначила вона.

У суді чоловік визнав свою провину, але не відшкодував травмованій дитині завдані збитки.

За сукупністю злочинів водія визнали винним та засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на 5 років. Це найсуворіше покарання, передбачене статтями, які йому інкримінували (частина 1 статті 286-1, частина 1 статті 135 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали, що у пішохідній зоні Києва авто наїхало на чотирьох людей – серед них є постраждалі.