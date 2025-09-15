На Рівненщині потяг переїхав 14-річну дівчину: вона раптово лягла на залізничну колію

У Дубно, що на Рівненщині, потяг переїхав 14-річну дівчину, яка раптово лягла на залізничну колію. Від отриманих травм вона загинула.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Рівненській області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася в суботу ввечері, 13 вересня, близько 19:20. Неповнолітня раптово вийшла на залізничну колію та лягла на неї.

Попри застосування екстреного гальмування, 26-річний машиніст електровоза не зміг уникнути наїзду на дівчину.

З’ясувалося, що загибла є 14-річною уродженкою Запорізької області, яка проживала у Дубно орієнтовно 4 роки. Її родина не перебувала на обліку у поліції.

Наразі триває досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою "самогубство").

