На Вінниччині 13-річного підлітка уразило струмом на вагоні поїзда: він отримав опіки 90% тіла

У Гнівані на Вінниччині 13-річний підліток отримав ураження електрострумом після того, як виліз на дах вантажного вагона поїзда і схопився за високовольтну лінію.

Постраждалого госпіталізували у вкрай важкому стані, повідомили в обласному управлінні Національної поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС України/Facebook

У коментарі для "УП. Життя" в поліції Вінниччини розповіли, що ввечері 21 червня підліток зустрівся разом зі знайомою одноліткою. Разом школярі пішли гуляти до залізничного вокзалу, де хлопець "заради розваги" вирішив вилізти на вагон-цистерну поїзда, що не рухався. Його подруга відмовилася піднятися на потяг.

Стоячи на вагоні 13-річний школяр вхопився руками на високовольтну лінію, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом.

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Про інцидент працівникам спецслужб повідомив один із працівників місцевого залізничного вокзалу. На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між залізничними коліями.

"Бійці ДСНС разом із поліціянтами дістали підлітка та передали його бригаді екстреної медичної допомоги", – додали рятувальники.

Постраждалого у вкрай важкому стані госпіталізували в Центрі термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні. За даними правоохоронців, підліток зазнав опіків близько 90-95% тіла.

У поліції через трагедію відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Розслідування випадку триває.

"Закликаємо батьків пояснювати дітям, що залізниця — не місце для ігор і розваг. Контактна мережа перебуває під високою напругою. Навіть без дотику вона здатна смертельно вразити струмом", – застерегли в ДСНС.

Нагадаємо, днями схожий випадок трапився в Києві, де 19-річний блогер заради відео зачепився за вагон метро, а пізніше впав на колію. Хлопець отримав травми голови, стегнової кістки та забої, його госпіталізували.